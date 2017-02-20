На бывшем домашнем стадионе минского «Динамо» – «Динамо-Юни» продолжается реконструкция.

Вид стадиона по состоянию на февраль 2017 года.

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Напомним, ранее гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов заявил , что команда может сыграть на стадионе во второй половине сезона.

Позже стало известно, что клуб известил генподрядчика о приостановке строительства в связи возможным ограничением финансирования до 20 февраля.