Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин рассказал о значении для команды нападающего Михаила Грабовского, восстанавливающегося после сотрясения мозга.

«Мы с Мишей действительно очень хорошие друзья и постоянно поддерживаем связь. Наши дети ходят в одну и ту же школу. Я знаю, что его состояние заметно улучшилось. Надеюсь, что он скоро вернется в игру.

Конечно, мне неприятно, что мой друг не может играть сейчас. Но это хоккей, здесь такие вещи случаются, к сожалению. Грабовский помимо всего прочего является еще и прекрасным хоккеистом, которого очень не хватает «Айлендерс». Поэтому в этом сезоне все ребята стараются сделать шаг вперед и компенсировать его отсутствие своими успешными действиями», – сказал Кулемин.