|
Николай Кулемин: «Грабовского очень не хватает «Айлендерс». Надеюсь, он скоро вернется в строй»
21.02.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин рассказал о значении для команды нападающего Михаила Грабовского, восстанавливающегося после сотрясения мозга.
«Мы с Мишей действительно очень хорошие друзья и постоянно поддерживаем связь. Наши дети ходят в одну и ту же школу. Я знаю, что его состояние заметно улучшилось. Надеюсь, что он скоро вернется в игру.
Конечно, мне неприятно, что мой друг не может играть сейчас. Но это хоккей, здесь такие вещи случаются, к сожалению. Грабовский помимо всего прочего является еще и прекрасным хоккеистом, которого очень не хватает «Айлендерс». Поэтому в этом сезоне все ребята стараются сделать шаг вперед и компенсировать его отсутствие своими успешными действиями», – сказал Кулемин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Айлендерс» Николай Кулемин рассказал о значении для команды нападающего Михаила Грабовского, восстанавливающегося после сотрясения мозга.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии