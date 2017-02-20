Форвард Патрик Кэйн поделился мнением об игре с партнерами по звену и Артемом Анисимовым.

«Панарин однозначно оказал огромное влияние на мою игру. Мы общаемся друг с другом, несмотря на то, что не говорим на одном языке. И я не знаю, как это объяснить.

Анисимов, давайте откровенно, делает за нас массу грязной работы. Выходить с ними в одном звене, что в равных составах, что в большинстве, было огромным плюсом. Мы действительно отлично сработались вместе с двумя русскими.

Я всегда думал про себя, что сам играю как русский: пытаюсь созидать, комбинировать, пасовать открытому партнеру», – сказал Кэйн.