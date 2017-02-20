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Патрик Кэйн: «Отлично сработался с Панариным и Анисимовым и сам играю как русский – пытаюсь созидать и комбинировать»
21.02.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард
«Панарин однозначно оказал огромное влияние на мою игру. Мы общаемся друг с другом, несмотря на то, что не говорим на одном языке. И я не знаю, как это объяснить.
Анисимов, давайте откровенно, делает за нас массу грязной работы. Выходить с ними в одном звене, что в равных составах, что в большинстве, было огромным плюсом. Мы действительно отлично сработались вместе с двумя русскими.
Я всегда думал про себя, что сам играю как русский: пытаюсь созидать, комбинировать, пасовать открытому партнеру», – сказал Кэйн.
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Патрик Кэйн: «Отлично сработался с Панариным и Анисимовым и сам играю как русский – пытаюсь созидать и комбинировать»
Форвард «Чикаго» Патрик Кэйн поделился мнением об игре с партнерами по звену Артемием Панариным и Артемом Анисимовым.
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