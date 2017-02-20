Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик поведал о проблеме развития ближайшего резерва команды, рассказал о постоянной модернизации клубной базы.

«Все благодаря нашему президенту, который передал нам профилакторий «Жемчужина», принадлежавший «Купалинке». Тогда за 170 тысяч долларов мы смогли забрать это здание. И постепенно с каждым годом делали реконструкцию здания.

Здесь же на нашей территории мы хотим построить медико-восстановительный центр. Поэтому планы у нас грандиозные. То, что мы задумали 10 лет назад, – мы еще не все выполнили.

За 2015 год мы на реконструкцию и молодежный футбол потратили 531 тысячу долларов и 736 тысяч в 2016 году. Это очень серьезные цифры. И эти цифры говорят о том, что мы, конечно же, должны готовить футболистов в основную команду.

Не считая Лисаковича, нет такого нужного потока молодых ребят в основную команду. Но мы ставим такую задачу. Естественно, не останавливаемся. Мы строго спрашиваем с тренерского состава. И прекрасно понимаем, что та критика, которая сегодня высказывается, на самом деле обоснована.

У нас ребята с разных регионов страны. Лисакович, например, из Узды. Если бы сегодня не было базы у нас, то и не было бы Лисаковича. Хотя сейчас не один Лисакович. Большое количество ребят привлекаются в юношеские сборные», – сказал Вергейчик в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».