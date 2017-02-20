﻿ Юрий Вергейчик: «База? Все благодаря нашему президенту, который передал нам профилакторий «Жемчужина». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Юрий Вергейчик: «База? Все благодаря нашему президенту, который передал нам профилакторий «Жемчужина»

21.02.2017 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик поведал о проблеме развития ближайшего резерва команды, рассказал о постоянной модернизации клубной базы.

«Все благодаря нашему президенту, который передал нам профилакторий «Жемчужина», принадлежавший «Купалинке». Тогда за 170 тысяч долларов мы смогли забрать это здание. И постепенно с каждым годом делали реконструкцию здания.

Здесь же на нашей территории мы хотим построить медико-восстановительный центр. Поэтому планы у нас грандиозные. То, что мы задумали 10 лет назад, – мы еще не все выполнили.

За 2015 год мы на реконструкцию и молодежный футбол потратили 531 тысячу долларов и 736 тысяч в 2016 году. Это очень серьезные цифры. И эти цифры говорят о том, что мы, конечно же, должны готовить футболистов в основную команду.

Не считая Лисаковича, нет такого нужного потока молодых ребят в основную команду. Но мы ставим такую задачу. Естественно, не останавливаемся. Мы строго спрашиваем с тренерского состава. И прекрасно понимаем, что та критика, которая сегодня высказывается, на самом деле обоснована.

У нас ребята с разных регионов страны. Лисакович, например, из Узды. Если бы сегодня не было базы у нас, то и не было бы Лисаковича. Хотя сейчас не один Лисакович. Большое количество ребят привлекаются в юношеские сборные», – сказал Вергейчик в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик поведал о проблеме развития ближайшего резерва команды, рассказал о постоянной модернизации клубной базы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Прокуратура Швейцарии расследует дело о выплате ФИФА Беккенбауэру 1,7 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика