﻿ Крэйг Вудкрофт: «Прошлая серия с «Локомотивом»? Не хочу принизить те события, но это было довольно давно». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Прошлая серия с «Локомотивом»? Не хочу принизить те события, но это было довольно давно»

21.02.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что не собирается вспоминать серию против «Локомотива» шестилетней давности.

— Шесть лет назад самую удачную на сегодня серию плей-офф «Динамо» тоже провело против «Локомотива» — дело дошло до седьмого матча. Собираетесь ли мотивировать команду теми событиями?

— Нет. Поймите, я нисколько не хочу принизить те события и то «Динамо». Но это, вы сами отметили, было уже довольно давно. Сейчас другой год, другие составы у обеих команд, другая работа. Вообще думаю, что в нашей серии давление куда большее будет испытывать скорее «Локомотив». Мы, как уже отмечал, андердоги. Но хорошие андердоги, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что не собирается вспоминать серию против «Локомотива» шестилетней давности.

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