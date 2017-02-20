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Крэйг Вудкрофт: «Прошлая серия с «Локомотивом»? Не хочу принизить те события, но это было довольно давно»
21.02.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что не собирается вспоминать серию против «Локомотива» шестилетней давности.
— Шесть лет назад самую удачную на сегодня серию плей-офф «Динамо» тоже провело против «Локомотива» — дело дошло до седьмого матча. Собираетесь ли мотивировать команду теми событиями?
— Нет. Поймите, я нисколько не хочу принизить те события и то «Динамо». Но это, вы сами отметили, было уже довольно давно. Сейчас другой год, другие составы у обеих команд, другая работа. Вообще думаю, что в нашей серии давление куда большее будет испытывать скорее «Локомотив». Мы, как уже отмечал, андердоги. Но хорошие андердоги, – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт: «Прошлая серия с «Локомотивом»? Не хочу принизить те события, но это было довольно давно»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что не собирается вспоминать серию против «Локомотива» шестилетней давности.
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