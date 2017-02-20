|
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» примет «Атлетико», «Манчестер Сити» против «Монако»
21.02.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Монако», а «Байер» – «Атлетико».
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Монако», а «Байер» – «Атлетико».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии