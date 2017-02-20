﻿ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» примет «Атлетико», «Манчестер Сити» против «Монако». 21.by
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» примет «Атлетико», «Манчестер Сити» против «Монако»

21.02.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Монако», а «Байер» – «Атлетико».

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Байер Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
21 февраля, 22.45, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Сити Англия – Монако Монако
Дата проведения
21 февраля, 22.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
 
 
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Монако», а «Байер» – «Атлетико».

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