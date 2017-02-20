Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич заключил контракт с БГК имени Мешкова. Трудовое соглашение вратаря с брестским клубом вступит в силу с сезона-2017/18. Срок действия договора составит один год с возможностью продления еще на сезон.

Иван Мацкевич играл в столичных клубах «Аркатрон» и СКА. С 2015 года выступает за румынский «Стяуа» (Бухарест). В сборной Беларуси дебютировал в 2009 году. Провел за национальную команду 50 матчей, забросив 2 мяча. Участник чемпионатов мира-2015 и -2017, чемпионата Европы-2016.