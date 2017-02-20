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Мацкевич заключил контракт с БГК им. Мешкова и начнет выступать в Бресте в сезоне-2017/18
21.02.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич заключил контракт с БГК имени Мешкова. Трудовое соглашение вратаря с брестским клубом вступит в силу с сезона-2017/18. Срок действия договора составит один год с возможностью продления еще на сезон.
Иван Мацкевич играл в столичных клубах «Аркатрон» и СКА. С 2015 года выступает за румынский «Стяуа» (Бухарест). В сборной Беларуси дебютировал в 2009 году. Провел за национальную команду 50 матчей, забросив 2 мяча. Участник чемпионатов мира-2015 и -2017, чемпионата Европы-2016.
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Голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич заключил контракт с БГК имени Мешкова.
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