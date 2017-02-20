Экс-форвард минского «Динамо» Андрей Михалев поделился ожиданиями от выступления «зубров» в плей-офф КХЛ.

– Я слышал, что ребята хотели попасть на московское «Динамо», но вышли на «Локомотив».

Ярославль – молодая, быстрая команда, играет строго от обороны. Будет тяжеловато, но шансы у нас хорошие. Говорят, что третье-четвертое звено выигрывает плей-офф. Надеюсь, что наши белорусские ребята покажут себя с лучшей стороны. Большинство у нас хорошее. Игра в неравных составах будет определяющей, – сказал Михалев.