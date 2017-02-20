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"Минская лыжня": побегут чиновники и все-все-все

21.02.2017 11:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Устроители спортивного праздника "Минская лыжня" уверяют, что забег состоится: трасса в микрорайоне "Веснянка" уложена основательно, снежные пушки, грейдер и люди поработали на славу.

"Минская лыжня": побегут чиновники и все-все-все
© Sputnik Евгений Биятов
Минская лыжня 25 февраля состоится даже в оттепель

Генеральный директор футбольного клуба "Минск" Игорь Шлойдо, в чьем ведении находится городская лыжероллерная трасса, уверяет, что снежная подушка — не менее полуметра толщиной, продержится еще долго: "Даже если вокруг все растает, в "Веснянку" можно смело приезжать с лыжами вплоть до середины апреля".

Работники Минспорта и Мингорисполкома каждый день придирчиво изучают прогноз погоды и надеются, что Белгидрометеослужба ошибется и никаких +3 +5 и дождя со снегом 24 февраля не будет, а будет легкий снежок и морозец, и тогда 25 февраля все радостные выйдут на лыжню.

Спортивные соревнования будут непременно. В них по традиции примут участие команды силовиков и облисполкомов, а также абсолютно все желающие. У первых будет эстафета 4 х 2,5 км, у вторых — забег на 2,5 км (без учета времени, в свое удовольствие).

Для участия в масс-старте нужно просто зарегистрироваться на сайте Республиканского учебно-методического центра, прибыть заранее в Футбольный манеж, получить номер, а на финише — медаль. Разрешается чудачить, нарядившись в забавные костюмы.

Мест для того, чтобы развлечься, проявить удаль и сноровку, да и просто повеселиться, приятно провести время будет немало. Главный режиссер праздника Анна Кнышева рассказала, что планируется устроить пять площадок.

На них будут работать белорусские артисты, девушки из группы черлидеров "Айс-герлз", барабанщицы, ростовые куклы. Пройдут соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, а также всевозможные конкурсы типа "бег в мешках" и "бой банными вениками".

Предусмотрены также показательные выступления бойцов рыцарского клуба и военного оркестра.

"Минская лыжня": побегут чиновники и все-все-все
© Sputnik/
Традиции празднования белорусской Масленицы

И, конечно, будет столб, по которому нужно вскарабкаться наверх за подарками, солдатская каша и блины — Масленица ведь!

В 2013 году в эстафетной гонке  победу одержала команда Президента Беларуси. Второе место заняла команда Витебского облисполкома, третье досталось команде Минского облисполкома.

У силовиков самой быстрой оказалась команда Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Второе место заняла команда Службы безопасности президента, третьими были представители Министерства внутренних дел.

Специального приза "За волю к победе" удостоилась тогдашний министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина. Она заняла 16-е место в гонке и стала единственной женщиной-министром, принявшей участие в соревновании.

 
Теги: Минск
 
 
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Последний раз организованный массовый забег на лыжах проходил в белорусской столице в 2013 году. С тех пор фатально не везло с погодой: к концу февраля регулярно...

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