За один тур до финиша регулярного чемпионата в экстралиге посещаемость турнира составляет 631 зритель.

В прошлом сезоне этот показатель составлял 750 человек. Таким образом, по сравнению с прошлым годом средняя посещаемость упала на 119 зрителей. Это антирекордный показатель за последние девять сезонов. Отметим, что на официальном сайте федерации данные о посещаемости значатся только начиная с сезона 2008/09.

Согласно данным статистики, рекорд средней посещаемости принадлежит сезону 2011/12 – 1111 зрителей. Отметим, что посещаемость в плей-офф выше: рекордный сезон 2014 – 2301 зритель, антирекордный – 1916 зрителей в 2009 году.