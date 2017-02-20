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Посещаемость экстралиги упала на 16 процентов, установлен антирекорд за последние 9 сезонов

21.02.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За один тур до финиша регулярного чемпионата в экстралиге посещаемость турнира составляет 631 зритель.

В прошлом сезоне этот показатель составлял 750 человек. Таким образом, по сравнению с прошлым годом средняя посещаемость упала на 119 зрителей. Это антирекордный показатель за последние девять сезонов. Отметим, что на официальном сайте федерации данные о посещаемости значатся только начиная с сезона 2008/09.

Согласно данным статистики, рекорд средней посещаемости принадлежит сезону 2011/12 – 1111 зрителей. Отметим, что посещаемость в плей-офф выше: рекордный сезон 2014 – 2301 зритель, антирекордный – 1916 зрителей в 2009 году.

 
 
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За один тур до финиша регулярного чемпионата в экстралиге посещаемость турнира составляет 631 зритель.

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