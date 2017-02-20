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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Даляня», БАТЭ – «Динамо» Тбилиси и другие матчи
21.02.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Динамо Брест – Далянь Ифан Китай (Д2)
21 февраля, 13:00
«Динамо» Брест: Кужаль, Витус, Лебедев, Аврэмия, Алисейко, Букаткин, Герман, Торрес, Осучукву, Фамейе, Мозолевский.
БАТЭ – Динамо Тбилиси Грузия
21 февраля, 17:00
Белшина – Орша
21 февраля, 14:00
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Товарищеские матчи Динамо Брест – Далянь Ифан Китай (Д2) 21 февраля, 13:00 БАТЭ – Динамо Тбилиси Грузия 21 февраля, 17:00 Белшина – Орша 21 февраля, 14:00 .
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