﻿ Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Даляня», БАТЭ – «Динамо» Тбилиси и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. Брестское «Динамо» против «Даляня», БАТЭ – «Динамо» Тбилиси и другие матчи

21.02.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Динамо Брест – Далянь Ифан Китай (Д2)

21 февраля, 13:00

«Динамо» Брест: Кужаль, Витус, Лебедев, Аврэмия, Алисейко, Букаткин, Герман, Торрес, Осучукву, Фамейе, Мозолевский.

БАТЭ – Динамо Тбилиси Грузия

21 февраля, 17:00

Белшина – Орша

21 февраля, 14:00

 

 
Теги: Брест
 
 
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Товарищеские матчи Динамо Брест – Далянь Ифан Китай (Д2) 21 февраля, 13:00 БАТЭ – Динамо Тбилиси Грузия 21 февраля, 17:00 Белшина – Орша 21 февраля, 14:00 .

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