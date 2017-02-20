﻿ Макаров вернулся в «Минск». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Макаров вернулся в «Минск»

21.02.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с «Минском», срок действия которого завершится в конце года.

Сергей Макаров в прошлом сезоне дебютировал за «Минск» в кубковом матче 19 марта. Всего в чемпионате-2016 он провел все 30 игр и забил два мяча. Сергей Макаров стал рекордсменом 26-го чемпионата Беларуси по количеству игрового времени проведенного на поле (2671 минут).

Отметим, что по окончании сезона Макаров покинул клуб.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с «Минском», срок действия которого завершится в конце года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Нафтан» набирает футболистов по объявлению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика