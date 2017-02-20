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Макаров вернулся в «Минск»
21.02.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с «Минском», срок действия которого завершится в конце года.
Сергей Макаров в прошлом сезоне дебютировал за «Минск» в кубковом матче 19 марта. Всего в чемпионате-2016 он провел все 30 игр и забил два мяча. Сергей Макаров стал рекордсменом 26-го чемпионата Беларуси по количеству игрового времени проведенного на поле (2671 минут).
Отметим, что по окончании сезона Макаров покинул клуб.
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Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с «Минском», срок действия которого завершится в конце года.
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