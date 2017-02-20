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«Нафтан» набирает футболистов по объявлению
21.02.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома 20 февраля опубликовало обновленный список вакансий по трудоустройству.
Среди них имеется такая: «Спортсмен-инструктор в ОО ФК «Нафтан» (для участия в высшей лиге чемпионат РБ по футболу)», зарплата – 313 рублей.
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Управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого горисполкома 20 февраля опубликовало обновленный список вакансий по трудоустройству.
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