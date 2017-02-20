МИНСК, 21 фев – Sputnik. Легкоатлетический пробег "Настоящих мужчин" пройдет в центре столицы 23 февраля, сообщили Sputnik в Белорусской федерации легкой атлетики.

Подобное мероприятие состоится в белорусской столице впервые, оно будет приурочено ко Дню защитника Отечества. Начнется забег в четверг в 16:00 на площадке у Дворца спорта.

"В забеге примут участие только мужчины, которые преодолеют дистанцию один или 3,5 километра на выбор с оголенным торсом", – уточнили в федерации.

Как добавили организаторы, лимит участников – до тысячи человек. Девушек туда тоже приглашают – принять участие в организации награждения на финише.

"Каждый участник получит памятную медаль, а тройка лучших на каждой дистанции – денежные сертификаты. Лучшая команда награждается памятным призом за массовость и креативность, а участник, который проявит максимум воображения, получит награду в личном зачете", – пообещали в федерации.

Уже на забег зарегистрировались порядка 700 участников из разных городов Беларуси, а также России, Казахстана и Украины. Будут участвовать в забеге и представители некоторых организаций. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте федерации.