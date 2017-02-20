﻿ Андрей Вашкевич: «Гимн БАТЭ? Это просто песня и песня. Считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Андрей Вашкевич: «Гимн БАТЭ? Это просто песня и песня. Считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться»

21.02.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал решение написать песню про БАТЭ.

- Гимн БАТЭ, который ты написал, многие называют вещью в себе. Ты сам доволен своей работой?

– Я вообще удивлен, что вокруг этого такая большая шумиха. И вообще это не гимн, а просто песня и песня. Гимн еще будет, он будет другой.

Вообще считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться. Про «Аякс», например, очень много песен. Чем больше песен, тем лучше, – сказал Вашкевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал решение написать песню про БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мужской забег пройдет в Минске в честь Дня защитника Отечества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика