Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал решение написать песню про БАТЭ .

- Гимн БАТЭ, который ты написал, многие называют вещью в себе. Ты сам доволен своей работой?

– Я вообще удивлен, что вокруг этого такая большая шумиха. И вообще это не гимн, а просто песня и песня. Гимн еще будет, он будет другой.

Вообще считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться. Про «Аякс», например, очень много песен. Чем больше песен, тем лучше, – сказал Вашкевич.