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Андрей Вашкевич: «Гимн БАТЭ? Это просто песня и песня. Считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться»
21.02.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал решение
- Гимн БАТЭ, который ты написал, многие называют вещью в себе. Ты сам доволен своей работой?
– Я вообще удивлен, что вокруг этого такая большая шумиха. И вообще это не гимн, а просто песня и песня. Гимн еще будет, он будет другой.
Вообще считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться. Про «Аякс», например, очень много песен. Чем больше песен, тем лучше, – сказал Вашкевич.
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Андрей Вашкевич: «Гимн БАТЭ? Это просто песня и песня. Считаю, что каждый год про клуб должна песня сочиняться»
Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич прокомментировал решение написать песню про БАТЭ.
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