Вратарь «Крумкачоў» Антон Амельченко рассказал, как мог оказаться в одном из клубов второй бундеслиги.

– В свое время ты на самом деле мог перейти в «Герту»?

– Нет, «Герта» никогда не проявляла ко мне интереса. Эта информация появилась в СМИ, когда разваливалась «Москва». Тогда меня вызывали в сборную, а моим агентом был Коля Шпилевский. Чтобы подогреть интерес к моей персоне, был сделан такой информационный вброс. Я ничего об этом не знал. Новость быстро разошлась, и мне стали звонить люди: «Антон, ты правда уезжаешь в Германию?» Тогда просто не знал, что им ответить.

– Ты общался со Шпилевским по этому поводу?

– Он говорил, что общался с людьми из «Герты». Может, что-то такое было на самом деле. В жизни у меня была всего одна возможность уехать в Европу, но дальше переговоров дело не пошло. Это было еще во времена юношеской сборной. После одного из международных турниров в Германии тренер нашей команды Павел Родненок сказал мне: приедешь в «Гомель» – жди звонка от немцев, у одного из клубов второй Бундеслиги есть к тебе реальный интерес. Тогда мне было 18 лет. Я был третьим вратарем «Гомеля». Знаю, что на руководство клуба выходили люди из Германии, но меня не отпустили за границу. Наши боссы подошли ко мне и с виноватым видом сказали: «Не спеши, мы на тебя рассчитываем».

Вскоре после этого я дебютировал за «Гомель» в матче Кубка страны против БАТЭ. Вышел на поле во втором тайме вместо Юры Афанасенко, который получил травму. Выиграли 2:1, а я отстоял на ноль. Правда, через неделю не сыграл в ответной встрече. На место травмированного Афанасенко в «Гомель» подписали украинского вратаря, который был с командой на сборах и не подошел клубу. Ему резко предложили контракт, а я продолжил ждать своего шанса. Начал стабильно играть в «Гомеле» только через год, но с Германией уже не срослось. Было обидно, но что теперь делать, – рассказал Амельченко.

Антон Амельченко: «Подумывал о завершении карьеры, все-таки полоса моих неудач чересчур затянулась»