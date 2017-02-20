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БАТЭ продал более двух тысяч клубных карт на предстоящий сезон
21.02.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ продолжает реализацию клубных карт на предстоящий сезон.
На данный момент продано уже 2231 абонемент.
«Призываем всех, кто пока еще не приобрел заветные проходки, поскорее вливаться в дружные и тесные ряды самых преданных болельщиков «желто-синих» – уверены, в грядущем сезоне на лучшем стадионе Беларуси нас ждет очень много ярких и радостных событий!
Снова напоминаем о несомненных преимуществах
Еще одна полезная информация: в фан-шопе на «Борисов-Арене» появился более широкий выбор размеров сувенирных маек, предназначенных в подарок каждому покупателю клубных карт «Абонемент», «Абонемент «Льготная», VIP и «Аматар». Те, кто прежде взял не самый удобный размер, вправе приехать и обменять майки», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.
Подробности о приобретении клубных карт читайте на официальном сайте борисовчан.
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БАТЭ продолжает реализацию клубных карт на предстоящий сезон.
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