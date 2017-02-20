БАТЭ продолжает реализацию клубных карт на предстоящий сезон.

На данный момент продано уже 2231 абонемент.

«Призываем всех, кто пока еще не приобрел заветные проходки, поскорее вливаться в дружные и тесные ряды самых преданных болельщиков «желто-синих» – уверены, в грядущем сезоне на лучшем стадионе Беларуси нас ждет очень много ярких и радостных событий!

Снова напоминаем о несомненных преимуществах клубных карт – подробнее по ссылке. Тем более их видовое разнообразие постоянно увеличивается, и любой желающий может подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

Еще одна полезная информация: в фан-шопе на «Борисов-Арене» появился более широкий выбор размеров сувенирных маек, предназначенных в подарок каждому покупателю клубных карт «Абонемент», «Абонемент «Льготная», VIP и «Аматар». Те, кто прежде взял не самый удобный размер, вправе приехать и обменять майки», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

Подробности о приобретении клубных карт читайте на официальном сайте борисовчан.