«Реал» и «ПСЖ» ведут переговоры о возможном обмене нападающими. В сделке фигурируют Карим Бензема и Эдинсон Кавани.

Президенты обоих клубов – Флорентино Перес и Нассер Аль-Хелайфи – уже встречались, чтобы обсудить детали потенциального трансфера. Кроме того, у функционеров дружеские отношения.

Сообщается, что обмен может состояться в конце сезона.