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«Реал» и «ПСЖ» обсуждают обмен Бензема на Кавани
21.02.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» и «ПСЖ» ведут переговоры о возможном обмене нападающими. В сделке фигурируют Карим Бензема и Эдинсон Кавани.
Президенты обоих клубов – Флорентино Перес и Нассер Аль-Хелайфи – уже встречались, чтобы обсудить детали потенциального трансфера. Кроме того, у функционеров дружеские отношения.
Сообщается, что обмен может состояться в конце сезона.
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«Реал» и «ПСЖ» ведут переговоры о возможном обмене нападающими.
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