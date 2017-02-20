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«Реал» и «ПСЖ» обсуждают обмен Бензема на Кавани

21.02.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» и «ПСЖ» ведут переговоры о возможном обмене нападающими. В сделке фигурируют Карим Бензема и Эдинсон Кавани.

Президенты обоих клубов – Флорентино Перес и Нассер Аль-Хелайфи – уже встречались, чтобы обсудить детали потенциального трансфера. Кроме того, у функционеров дружеские отношения.

Сообщается, что обмен может состояться в конце сезона.

 
 
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«Реал» и «ПСЖ» ведут переговоры о возможном обмене нападающими.

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