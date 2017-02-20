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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Скривенс займет место в воротах «зубров»
21.02.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Cтали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на первый матч плей-офф Кубка Гагарина.
«Локомотив» (Ярославль): Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) – Накладал; Тальбо (А) – Контиола – Козун; Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков; Рафиков – Пашнин (А), Ильенко – Локтионов – Кадейкин; Коледов – Осипов, Лугин – Апальков – Аверин.
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Матерухин; Хенкель – Шинкевич, Палушай – С. Костицын (А) – Петтерссон; Готовец – Лисовец, Кулаков – Ковыршин – Степанов; Дрозд – Стась – Павлович (А); Карабань.
Матч начнется в 19.00.
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Cтали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на первый матч плей-офф Кубка Гагарина.
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