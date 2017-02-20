Cтали известны составы «Локомотива» и минского «Динамо» на первый матч плей-офф Кубка Гагарина.

«Локомотив» (Ярославль): Мурыгин (Судницын); Кронвалл (К) – Накладал; Тальбо (А) – Контиола – Козун; Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков; Рафиков – Пашнин (А), Ильенко – Локтионов – Кадейкин; Коледов – Осипов, Лугин – Апальков – Аверин.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Матерухин; Хенкель – Шинкевич, Палушай – С. Костицын (А) – Петтерссон; Готовец – Лисовец, Кулаков – Ковыршин – Степанов; Дрозд – Стась – Павлович (А); Карабань.

Матч начнется в 19.00.