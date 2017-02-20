﻿ Виктор Гончаренко: «С Капским был момент, когда он пытался что-то свое навязать, но потом он понял, что мне надо доверять и поддерживать». 21.by
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Виктор Гончаренко: «С Капским был момент, когда он пытался что-то свое навязать, но потом он понял, что мне надо доверять и поддерживать»

21.02.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, в каких случаях могли руководители клубов, в котором работал специалист, влиять на работу тренера.

– Я имел честь беседовать с Капским и знаком хорошо. Он, конечно, уникальный человек для белорусского футбола. Но насколько глубоко он пытался повлиять на работу тренера? Я читал, Моуринью говорил про Абрамовича, что: «Если бы он помогал мне заниматься Челси, Челси был бы на последнем месте. А, если б я ему помогал в бизнесе – он бы разорился». Но вот в ваших отношениях с Анатолием Анатольевичем какая была ситуация? Он вникал в тренерский процесс?

– Знаете, вот все такие люди, как Анатолий Анатольевич, которые большие люди, которые много чего добились – они, как правило, приходят к тому, что начинают разбираться во всех вопросах. С Анатолием Анатольевичем был, да, такой момент, когда он пытался что-то свое навязать, но, как только он понял, что у меня есть свое видение, от которого я не отступлю, соответственно, он – умный человек, он понял, что надо мне доверять и поддерживать, но ни в коем случае не лезть в мою работу. И как только это произошло, соответственно, у нас и получился результат. И здесь это, конечно, дорогого стоит, потому что да, мы могли спорить один на один, да, мы могли где-то и ругаться, но, тем не менее, если уже решение принято, значит, соответственно, он начинает его поддерживать.   

– Ну, насколько я понимаю, за свою карьеру Вы сталкивались и с совершенно другими методами поведения владельцев клубов.

– Как правило, да. Но в то же время моё решение от этого никак не менялось. Если не устраивает, тогда Вы, наверное, не тот выбор сделали. И, к счастью, у меня такая ситуация была только в «Кубани», когда… Ну, там много разных течений, – сказал Гончаренко в эфире программы «Простые вопросы» на СТВ.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, в каких случаях могли руководители клубов, в котором работал специалист, влиять на работу тренера.

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