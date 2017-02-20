|
Домрачева рассказала, как в свободное время развлекает свою дочь
21.02.2017 19:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.
Домрачева
"Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!", — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. "Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком", — добавила биатлонистка.
В ходе ЧМ по биатлону супруг Домрачевой и отец Ксении, норвежец Уле Эйнар Бьорндален также стал медалистом,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии