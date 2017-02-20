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Домрачева рассказала, как в свободное время развлекает свою дочь

21.02.2017 19:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.

Домрачева родила дочь в октябре прошлого года, а уже на Чемпионате мира, который прошел в австрийском Хохфильцене, завоевала серебряную медаль.

 

 

"Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!", — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. "Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком", — добавила биатлонистка.

В ходе ЧМ по биатлону супруг Домрачевой и отец Ксении, норвежец Уле Эйнар Бьорндален также стал медалистом, завоевав бронзу в гонке преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому...

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