МИНСК, 21 фев — Sputnik. Титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как проводит свое свободное время с дочерью Ксенией, приложив к этому снимок в Instagram.

Домрачева родила дочь в октябре прошлого года , а уже на Чемпионате мира , который прошел в австрийском Хохфильцене, завоевала серебряную медаль .

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Фев 21 2017 в 3:24 PST

"Зайчики, мишки и другие пушистики — наши лучшие друзья!", — написала спортсменка в подписи под снимком, на котором она играет с дочерью. "Иногда лучше не придумаешь, чем сон и игры в автокресле под теплым солнышком", — добавила биатлонистка.

В ходе ЧМ по биатлону супруг Домрачевой и отец Ксении, норвежец Уле Эйнар Бьорндален также стал медалистом, завоевав бронзу в гонке преследования .