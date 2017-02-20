Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес разочарован жизнью в Китае.

Сообщается, что 34-летний форвард не может привыкнуть к китайской еде, привычкам и образу жизни.

Напомним, что «Шанхай Шеньхуа» проиграл в дебютном матче Тевеса и вылетел из квалификации азиатской Лиги чемпионов.

Аргентинец только в январе перебрался в Китай и, по данным СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Представитель Тевеса, впрочем, опроверг слухи о том, что игрок может вернуться в «Бока Хуниорс».

Тевес уехал в Китай и станет самым богатым игроком мира