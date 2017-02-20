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Андрей Вашкевич: «Стагнация в менеджменте БАТЭ? А как ее посчитать? В чем она выражается?»
21.02.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генсек БАТЭ Андрей Вашкевич определил для себя понятие стагнация БАТЭ.
– Анатолий Капский в конце сезона много говорил о стагнации команды. Как проявлялась стагнация в менеджменте, о которой также упоминалось? Все-таки ты видел ситуацию изнутри.
– В любом случае стагнация… Как ты ее посчитаешь? В чем она выражается? Вещественное доказательство стагнации какой-то, может быть, это количество зрителей на трибунах. Может быть. Вот оно уменьшается. Это не самая лучшая тенденция. Но опять же – закончили мы на мажорной ноте. Все пришли, салют посмотрели. Песни послушали. На последнем матче сезона вообще-то была хорошая явка, – сказал Вашкевич в программе «Честное слово» на АБФФ-ТВ.
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Генсек БАТЭ Андрей Вашкевич определил для себя понятие стагнация БАТЭ.
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