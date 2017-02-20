Генсек БАТЭ Андрей Вашкевич считает, что нет универсального способа привлечь зрителей на матчи чемпионата Беларуси.

– Болельщики – это вообще не такое простое дело. И любой, кто говорит, что точно знает, как собирать «Борисов-Арену» на каждом матче полностью – шарлатан. Болельщик – это вовсе не так просто как кажется. Болельщик в каждом городе разный. Все города разные и у всех разные интересы, разное погружение в футбол и разная платежеспособность. Я бы не сказал, что есть какой-то универсальный способ как повысить посещаемость белорусского чемпионата.

– Ощущаешь ли исчезновение семейственности из команды? И в чем вообще для тебя эта семейственность проявляется?

– Семейственность – это штамп у нас уже везде. В хорошие времена – штамп «Есть семейственность», а в плохие времена – штамп «Нет семейственности». Как вписать это определение? Тем более каждый свое значение сюда вкладывает. Как вписать в эти рамки то, что происходит? А команда живет каждый день, каждый день тренируется, летает на сборы, играет матчи. Я не думаю, что это можно линейкой померять. Команда это команда. Я скажу, что и в 2008 году она была командой, и в 2012 году она была командой, и сейчас она команда. Когда в команде есть дружба – все хорошо. Считаю, что в БАТЭ дружбы хватает, – сказал Вашкевич в эфире АБФФ-ТВ.