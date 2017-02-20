Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче Кубка Гагарина.

– Во-первых, хочу поздравить Алексея и его команду с победой. Была хорошая, упорная и равная игра. Можно охарактеризовать ее вечером сломанных клюшек. Две клюшки были сломаны в самый ненужный момент, помогли сопернику создать моменты и реализовать их. Две сломанные клюшки решили исход встречи.

– Палушай покидал команду с помощью доктора. Что с ним?

– Была игра высоко поднятой клюшкой, она попала Аарону в лицо. Но, думаю, с ним будет все в порядке: Палушай крепкий парень.

– Следующая игра через день. Возможна ли ротация состава?

– Проанализируем прошедший матч, посмотрим, чего нам не хватало и будем делать какие-то выводы, – сказал Вудкрофт, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.