Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что Надежда Остапчук для возвращения в спорт будет должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008 года.

– Мы видим возвращение Надежды Остапчук. Но нам ставят условия возврата премиальных денег. Это огромная сумма. И надо смотреть возможности возврата этой суммы.

– Это должна будет федерация вернуть или все-таки сама Надежда?

– Конечно, спортсмену предлагают вернуть эту сумму. Но как мы разговаривали – для Надежды это неподъемная сумма и мы сейчас будем искать возможность. Но это очень большая сумма.

Примерно сколько? Нет, это не миллионы долларов. Это могут быть сотни тысяч долларов, – сказал Девятовский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Надежда Остапчук: «Медаль Пекина? Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего»