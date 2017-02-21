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Вадим Девятовский: «Возвращение Остапчук? Спортсмену ставят условия вернуть призовые. Это огромная сумма»

21.02.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что Надежда Остапчук для возвращения в спорт будет должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008 года.

– Мы видим возвращение Надежды Остапчук. Но нам ставят условия возврата премиальных денег. Это огромная сумма. И надо смотреть возможности возврата этой суммы.

– Это должна будет федерация вернуть или все-таки сама Надежда?

– Конечно, спортсмену предлагают вернуть эту сумму. Но как мы разговаривали  – для Надежды это неподъемная сумма и мы сейчас будем искать возможность. Но это очень большая сумма.

Примерно сколько? Нет, это не миллионы долларов. Это могут быть сотни тысяч долларов, – сказал Девятовский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Надежда Остапчук: «Медаль Пекина? Я ничего не возвращала и мне никто ничего не говорил. Да и они не могут ничего говорить после всего»

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что Надежда Остапчук для возвращения в спорт будет должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008...

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