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Вадим Девятовский: «Возвращение Остапчук? Спортсмену ставят условия вернуть призовые. Это огромная сумма»
21.02.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что Надежда Остапчук для возвращения в спорт будет должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008 года.
– Мы видим возвращение Надежды Остапчук. Но нам ставят условия возврата премиальных денег. Это огромная сумма. И надо смотреть возможности возврата этой суммы.
– Это должна будет федерация вернуть или все-таки сама Надежда?
– Конечно, спортсмену предлагают вернуть эту сумму. Но как мы разговаривали – для Надежды это неподъемная сумма и мы сейчас будем искать возможность. Но это очень большая сумма.
Примерно сколько? Нет, это не миллионы долларов. Это могут быть сотни тысяч долларов, – сказал Девятовский в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
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Вадим Девятовский: «Возвращение Остапчук? Спортсмену ставят условия вернуть призовые. Это огромная сумма»
Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, что Надежда Остапчук для возвращения в спорт будет должна вернуть призовые деньги, которые она получила с 2008...
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