Главный тренер БНТУ-БелАЗ Константин Шароваров поделился мнением о нынешнем состоянии чемпионата Беларуси.

«Хорошо, что у БГК есть Мешков с российским бизнесом. Ну а мы работаем вот так вот... Я могу пожелать только, чтобы во всех других областях, где есть команды, нашлись вот такие вот люди, которые пришли и помогли. Это надо не так много денег, чтобы сделать более-менее интересным наш чемпионат.

Мне не хотелось бы говорить о футболе и хоккее. Вы знаете, где больше, и кто это решает. Мне сложно сейчас говорить на эту тему. Но знаю точно, что для решения, и чтобы чемпионат был более интересным – не нужно так много денег как для того же хоккея и футбола, – сказал Шароваров в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».