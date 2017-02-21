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Константин Шароваров: «Хорошо, что у БГК есть Мешков с российским бизнесом. Ну а мы работаем вот так вот»
21.02.2017 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БНТУ-БелАЗ Константин Шароваров поделился мнением о нынешнем состоянии чемпионата Беларуси.
«Хорошо, что у БГК есть Мешков с российским бизнесом. Ну а мы работаем вот так вот... Я могу пожелать только, чтобы во всех других областях, где есть команды, нашлись вот такие вот люди, которые пришли и помогли. Это надо не так много денег, чтобы сделать более-менее интересным наш чемпионат.
Мне не хотелось бы говорить о футболе и хоккее. Вы знаете, где больше, и кто это решает. Мне сложно сейчас говорить на эту тему. Но знаю точно, что для решения, и чтобы чемпионат был более интересным – не нужно так много денег как для того же хоккея и футбола, – сказал Шароваров в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».
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Константин Шароваров: «Хорошо, что у БГК есть Мешков с российским бизнесом. Ну а мы работаем вот так вот»
Главный тренер БНТУ-БелАЗ Константин Шароваров поделился мнением о нынешнем состоянии чемпионата Беларуси.
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