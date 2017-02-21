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Олег Караневский: «Максимально затачиваем ребят на результат. Будет результат – будут у них более полные кошельки»

21.02.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский рассказал о том, как устроена система оплаты в команде.

– Какое место будет у «Слуцка» в турнирной таблице сказать пока невозможно, но, думаю, представляете, в таблице бюджетов «Слуцк» на каком месте?

– :) Ниже восьмого места это уже будет не есть хорошо. Все выше будет лучше.

Мы максимально затачиваем ребят на результат. Будет результат – будут у них более полные кошельки.

– Игроки с удовольствием соглашаются переходить в «Слуцк»?

– Конечно, в этом есть проблема. Много приходиться общаться. Доказывать,  показывать, рассказывать. Мы здесь даже целую систему объяснений разработали, чтобы ребята поняли, что по итогу сезона, если будут победы, они заработают больше, чем были бы у них условные средние оклады и маленькие премиальные, – сказал Караневский в эфире программы «Спорт кадр».

 
 
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Председатель «Слуцка» Олег Караневский рассказал о том, как устроена система оплаты в команде.

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