МИНСК, 21 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел поражение в первом матче плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива" со счетом 2:1, сообщает Sputnik.

Первый выездной матч плей-офф Кубка Гагарина сезона-2016/2017 КХЛ минчане провели во вторник в Ярославле на "Арене-2000". Точными бросками в составе победителей отметились Егор Коршков (45-я минута) и Петри Контиола (49, в большинстве). В составе гостей точный бросок на счету Мэтта Эллисона (52).

Следующий поединок серии до четырех побед "зубры" проведут в четверг, 23 февраля. Начало в 17:00 (по минскому времени).

Два следующих поединка состоятся на "Минск-Арене" — 25 февраля (17:00) и 27 февраля (19:30). В случае если выявить победителя в четырех матчах не получится, серия продлится 1 марта в Ярославле, затем, если понадобится, 3 марта команды сыграют в Минске, а 5 марта — снова в Ярославле.

К слову, в текущем сезоне "Динамо" и "Локомотив" встречались дважды: 4 октября "зубры" на своей площадке были сильнее 2:0, а 27 октября уступили в гостях 3:6.

"Бело-синие" в четвертый раз в своей истории выступают в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, ранее минчане принимали участие в нокаут-раунде в сезонах-2010/2011, 2011/2012 и 2014/2015. К сожалению, далее первого раунда плей-офф команда не проходила. В 2011 году в 1/4 финала "зубры" уступили ярославскому "Локомотиву" (3:4).