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КХЛ. Эллисон третий сезон подряд набирает 50 и больше очков в сезоне

22.02.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вчерашнем матче Кубка Гагарина минское «Динамо» минимально уступило «Локомотиву» (1:2).

Единственную шайбу в составе «зубров» забросил Мэтт Эллисон. Таким образом, на счету нападающего 50 (17+33) очков в текущем сезоне.

Отметим, что форвард третий сезон подряд набирает 50 и больше очков в сезоне. Подробную статистику выступлений Эллисона смотрите здесь.

 
 
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Во вчерашнем матче Кубка Гагарина минское «Динамо» минимально уступило «Локомотиву» (1:2).

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