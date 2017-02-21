|
КХЛ. Эллисон третий сезон подряд набирает 50 и больше очков в сезоне
22.02.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вчерашнем матче Кубка Гагарина минское «Динамо» минимально уступило «Локомотиву» (1:2).
Единственную шайбу в составе «зубров» забросил Мэтт Эллисон. Таким образом, на счету нападающего 50 (17+33) очков в текущем сезоне.
Отметим, что форвард третий сезон подряд набирает 50 и больше очков в сезоне. Подробную статистику выступлений Эллисона смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вчерашнем матче Кубка Гагарина минское «Динамо» минимально уступило «Локомотиву» (1:2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии