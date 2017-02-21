Во вчерашнем матче Кубка Гагарина минское «Динамо» минимально уступило «Локомотиву» (1:2).

Единственную шайбу в составе «зубров» забросил Мэтт Эллисон. Таким образом, на счету нападающего 50 (17+33) очков в текущем сезоне.

Отметим, что форвард третий сезон подряд набирает 50 и больше очков в сезоне. Подробную статистику выступлений Эллисона смотрите здесь.