Этот регулярный чемпионат мне запомнился тем, что каждая из команд пробовала абсолютно разные тактики для достижения побед. У кого-то, например, у питерского СКА, была ставка на "звезд", и она "сыграла": задолго до окончания регулярного чемпионата команда с берегов Невы завоевала путевку в плей-офф. Кто-то (ЦСКА) решил вообще обойтись без "легенд" — и у армейцев тоже получилось. Есть и еще один вариант — совместить советскую и североамериканскую школы в тактике одной команды: таким путем пошли динамовцы из Минска и "Барыс" из Астаны. И снова успех — обе команды попали в розыгрыш кубка Гагарина.

Если говорить о первом раунде противостояния "на вылет", то лишь в половине пар прослеживаются явные фавориты, но легкой жизни им никто не гарантирует. Вот мои прогнозы на исход четвертьфиналов конференций.

На Западном фронте — без перемен?

Большинство аналитиков видят в финале две команды, которые занимают первые строчки в конференции: как и в прошлом сезоне, это ЦСКА и СКА. С одной стороны, их отрыв от ближайшего преследователя в регулярном чемпионате составил 25 очков. С другой, можно предположить, что только "питерцы" сравнительно легко — за 5-6 матчей — пройдут подмосковный "Витязь". Даже переживающий вторую молодость лидер "богатырей", а в прошлом — звезда "Баффало" Максим Афиногенов, не сможет в одиночку "раскатать" оборону СКА. Первая игра тому подтверждение — 3:1 в пользу дружины Олега Знарка.

А вот у ЦСКА задача посложнее — обыграть финский "Йокерит". У ЦСКА состав сбалансированный, молодой и дерзкий, но зато в пользу финнов — 2 победы над москвичами в регулярном чемпионате плюс хладнокровная северная дисциплина в матчах на выбывание. Так что даже несмотря на победу в армейцев первом матче, "шуты" (а именно так переводится "Йокерит" с финского) сдаваться не собираются. Тем более что в самом начале матча судьи не засчитали взятие ворот Ильи Сорокина, которое на самом деле было "чистым". Судейская неуверенность привела к тому, что в конце матча команды не играли, а дрались "стенка на стенку". Никогда прежде не доводилось видеть, как на скамейке штрафников сидят по пять игроков каждой из команд!

Многого жду от минского "Динамо". Даже несмотря на проигрыш в первом ярославском матче "Локомотиву" со счетом 1:2. Команде Крэйга Вудкрофта удалось "поженить" средний канадский хоккей с белорусской выучкой. Подвела только пятиминутная расслабленность в третьем периоде. Но несмотря на это Мэтт Эллисон сократил разрыв в счете.

Сильно верю в домашние матчи минчан. Хочется, чтобы "сплав Вудкрофта" показал себя как следует и во втором раунде в Москве. Очень вероятно, что против ЦСКА — если те все-таки одолеют "шутов".

Матчи московского "Динамо" и нижегородского "Торпедо" будут равными. Команды исповедуют примерно одинаковый хоккей с "рижской примесью". У москвичей тон задает Мартиньш Карсумс, а у "автозаводцев" — Каспарс Даугавиньш под "чутким руководством" Петериса Скудры. Думаю, что победитель в этой серии определится лишь в седьмом матче.

"Восточные" единоборства

На Востоке финал конференции еще более предсказуем. Скорее всего, там сыграют прошлогодний обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". Соперники достались им относительно легкие — пекинский "Куньлунь Ред Стар" и владивостокский "Адмирал". Но верю, что как минимум пять матчей в сериях пройдут. И без того приятно, что популярность хоккея и Приморье, и в соседнем Китае резко растет.

Ну а в двух других парах — полная неясность. Вот надо же было хорошо играть весь сезон казанскому "Ак Барсу", чтобы попасть в первом же раунде на "Салавата Юлаева" из Уфы! Жребий выбрал "Барсам" самого непримиримого и самого принципиального соперника. Ясно одно: победителю этой серии крайне сложно придется во втором раунде. Ведь на то, чтобы "одолеть соседа", сил у этих дружин уйдет много.

Также равной выглядит пара "Барыс" (Астана) — "Трактор" (Челябинск). Наследникам советской хоккейной школы из Южного Урала противостоит команда, ведомая североамериканцами Бойдом, Боченски и Даллманом. Думаю, что и тут до семи матчей дойдет. Полное наслаждение хоккеем болельщику гарантировано. Тем и прекрасен Кубок Гагарина.