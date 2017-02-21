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Экстралига. «Шахтер» под руководством Цыплакова одержал 6 побед в 20 матчах

22.02.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вчера в последнем туре регулярного чемпионата экстралиги «Шахтер» оказался сильнее «Динамо-Молодечно» (4:2).

Отметим, что эта игра стала для «горняков» двадцатой под руководством Владимира Цыплакова. Всего, после назначения специалиста, «Шахтер» одержал 6 побед.

Напомним, солигорчане закончили сезон на четвертом месте, набрав 73 очка после 42 игр. В первом раунде плей-офф соперником «Шахтера» станет «Динамо-Молодечно».

Календарь «Шахтера»

 
 
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Вчера в последнем туре регулярного чемпионата экстралиги «Шахтер» оказался сильнее «Динамо-Молодечно» (4:2).

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