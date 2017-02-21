﻿ Игорь Зюлев: «АБФФ пообещала, что за каждый месяц просрочки задолженностей с «Нафтана» будут снимать по одному очку». 21.by
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Игорь Зюлев: «АБФФ пообещала, что за каждый месяц просрочки задолженностей с «Нафтана» будут снимать по одному очку»

22.02.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-футболист «Нафтана» Игорь Зюлев рассказал о долгах клуба.

– На каком этапе сейчас разбирательство с «Нафтаном»?

– Как вы знаете, с клуба уже сняли три очка. Мы подали документ, изучив который, федерация нам пообещала, что за каждый следующий месяц просрочки задолженностей с «Нафтана» будут снимать по одному очку. Проходит месяц, а клуб ещё остаётся должен, — снимается балл.

Скоро начинается период лицензирования. Не знаю, как «Нафтан» его пройдёт. По моим сведениям, в клубе не слишком озабочены тем, чтобы быстро рассчитаться с игроками. Посмотрим, что на это скажут в АБФФ.

Суммы задолженностей у всех разные, но, думаю, некорректно сейчас было бы называть, кому сколько должны. Могу только сказать, что всего накопилось около одного миллиарда неденоминированных рублей. У некоторых ребят — суммы с хвостами из восьми нулей.

– Леонид Подлипский с вами не связывался?

– Связывался, звонил. Говорил, что ждёт меня в клубе. А потом всё как-то затихло. Хотя я уже тогда дал согласие «Ислочи». Может быть, на самом деле надеялись, что я приеду. Ведь непонятно, что в дальнейшем будет с клубом. Насколько я знаю, ни с кем из того костяка, который выступал за команду пять лет, не договорились, – сказал Зюлев.

 
 
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