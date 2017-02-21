Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал результат матча с «Динамо-Молодечно» (4:2).

–Была хорошая и равная игра. Нам немножко больше повезло – мы сумели забить. Довольны результатом, потому что перед плей-офф важно иметь преимущество своей площадки. Также хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку. Будем готовиться, ведь начинается плей-офф. Думаю, будет интересный турнир.

– В команде, кажется, есть проблема с защитниками?

– Есть. Но такую проблему испытывает каждый клуб. У нас травмирован Белов, хорошо хоть Станевич в следующем матче уже выйдет на лед. У него была дисквалификация. Еще молодой Летов есть. Небольшой резерв мы имеем.

– Не жалеете, что расстались с Дурновым и Рядинским?

– Ни в коем случае. Ребята идут дальше, команда также идет дальше. Все, как бы, по профессиональному.

– Сегодня уже сыграли Достанко и Рак.

– Они готовы играть. У Достанко есть ушиб, но он вышел и очень неплохо отыграл матч. Рак приболел, но уже поправился.

– Задача, как и прежде, – чемпионство?

– Да. Мы других задач и не ставим. По-моему каждая команда перед собой ставит такую задачу. Я еще не видел ни одного коллектива, который, выйдя в плей-офф, ставит перед собой задачу пройти первый или второй раунд.

– Оцените результаты команды после того, как вы стали главкомом.

– Конечно, результаты не совсем нас устраивают. Это понятно. Потому что одна игра получается, две другие – нет. Идет тяжелый процесс перестройки команды. Одни ушли, другие пришли. Опять же, психологический момент. Смена тренера влияет на любую команду. Есть много моментов, повлиявших на такую нестабильную игру.

– Руководство дает вам какой-нибудь карт-бланш на следующий сезон?

– Руководство понимает. Мы благодарны, что они не вмешивались в процесс и поддерживали нас. Мы реально это ценим.

– Как оцените новичков команды Питуле и Докшина?

– В команду они, безусловно, влились. Готовность к плей-офф у них не такая хорошая, как хотелось бы нам. Получилось так, что и у Докшина, и у Питуле была пауза перед тем, как они к нам приехали. Но, думаю, ребята будут компенсировать это желанием и борьбой, – сказал Цыплаков.