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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова в гостях у «Райн-Некар Левена»

22.02.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Группа B

Райн-Некар Левен Германия – БГК имени Мешкова Беларусь

22 февраля, 20.30

Прямая трансляция: «Беларусь 5».

Группа B: Вардар – 16 очков (11 игр), Райн Левен – 15 (11), Виве – 14 (11), Пик – 13 (11), БГК – 12 (11), Целе – 7 (11), Кристианстад – 6 (11), Загреб – 5 (11).

 
 
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Лига чемпионов Группа B Райн-Некар Левен Германия – БГК имени Мешкова Беларусь 22 февраля, 20.30 Прямая трансляция: «Беларусь 5».

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