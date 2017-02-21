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Лига чемпионов. БГК имени Мешкова в гостях у «Райн-Некар Левена»
22.02.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа B
Райн-Некар Левен Германия – БГК имени Мешкова Беларусь
22 февраля, 20.30
Прямая трансляция: «Беларусь 5».
Группа B: Вардар – 16 очков (11 игр), Райн Левен – 15 (11), Виве – 14 (11), Пик – 13 (11), БГК – 12 (11), Целе – 7 (11), Кристианстад – 6 (11), Загреб – 5 (11).
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Лига чемпионов Группа B Райн-Некар Левен Германия – БГК имени Мешкова Беларусь 22 февраля, 20.30 Прямая трансляция: «Беларусь 5».
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