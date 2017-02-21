Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.

Напомним, главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.

Отметим, что сам Жуков доставлен на заседание в качестве свидетеля. Жена экс-главы департамента судейства находится в зале в качестве зрителя. Рындюк находится не под стражей.

Добавим, бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

По материалам следствия, Рындюк действовал в интересах букмекерской конторы и передал Жукову 100 евро, чтобы тот назначил на матча «Сморгонь» – «Орша» судью Андрея Сароку. Рындюк вину признал частично, сообщив, что передавал деньги, но без корыстного мотива.