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Товарищеские матчи. «Торпедо-БелАЗ» против «Сабуртало», «Ислочь» – «Славия» и другие матчи
22.02.2017 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Ислочь – Славия
22 февраля, 14.00
Торпедо-БелАЗ – Сабуртало
22 февраля, 17.00
Гомель – Локомотив Гомель
22 февраля, 17.45
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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