Экс-наставник «Сморгони» Николай Рындюк в ходе слушаний в суде Центрального района города Минска заявил, что давал взятку бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову, чтобы тот посодействовал назначению на матч его команды более опытного арбитра.

«Я хотел, чтобы Жуков посодействовал назначению опытного арбитра. Потому что в предыдущих играх решения арбитра были необъективны по отношению к моей команде. Каждую неделю в понедельник или вторник я заезжал в федерацию футбола, чтобы взять запись игры на флешке. За неделю до матча «Орша» — «Сморгонь» я тоже заехал к Жукову в федерацию. Я заехал не специально, а по своим делам. В коридоре я его встретил и попросил назначить опытного судью. Он спросил, какого бы я хотел. Я предложил Сороку. Я знал его квалификацию, он постарше тех ребят, которые обслуживали наши матчи.

Предварительно с Сорокой я оговаривал возможность его работы на моем матче. Это было примерно за неделю до матча. Я пожаловался Сороке, что результаты неудовлетворительные и что, может, попрошу Жукова назначить его на матч. Он был не против, ему было все равно. Судейскому корпусу ведь главное — постоянная практика», — сообщил Рындюк.

Добавим, бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.