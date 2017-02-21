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Полузащитник «Шахтера» Елезаренко на просмотре в «Гомеле»

22.02.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Шахтера» Евгений Елезаренко находится на просмотре в «Гомеле».

Напомним, в минувшем сезоне 23-летний футболист забил 2 гола в 20 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

Ранее стало известно, что солигорский клуб планирует отдать Елезаренко в аренду.

 
Теги: Гомель
 
 
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Полузащитник «Шахтера» Евгений Елезаренко находится на просмотре в «Гомеле».

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