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Сергей Лынько: «-7» очков? Непонятно одно: почему наказали клуб, а не товарищей, которые этим занимались»

22.02.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Ислочи» Сергей Лынько прокомментировал наказание клуба со стороны АБФФ за договорной матч.

– Как проходят предсезонные сборы? Звучали ли уже где-нибудь в команде задачи на предстоящий сезон?

– Конкретные цели пока не обозначались. Первая задача – это как можно быстрее отквитать минус семь очков, а дальше, наверное, можно будет ставить и какие-то конкретные задачи на сезон. Понятно, что будет сложно, ни о каких тройках, наверное, и речи идти не может, когда у тебя еще пассив в минус семь баллов. Первые матчи будут очень важными, чтобы как можно скорее выйти в ноль, а там, думаю, будет немного легче.

- А как вы относитесь к столь суровому наказанию?

– Я не судья, чтобы говорить насколько это строго. Непонятно одно: почему наказали клуб, а не товарищей, которые этим занимались. Я недавно вернулся в команду, поэтому не знаю, как это все происходило – кто и что сдавал. Поэтому не хочу кого-то осуждать. А после моего возвращения в клуб ребята не особо хотели об этом разговаривать, и я их понимаю.

- Как прошли недавние сборы в Бобруйске?

– Было очень тяжело, наверное, это одни из самых больших нагрузок, которые я когда-либо переносил за все время пребывания в команде – очень хорошо поработали, – сказал Лынько.

 
 
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Защитник «Ислочи» Сергей Лынько прокомментировал наказание клуба со стороны АБФФ за договорной матч.

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