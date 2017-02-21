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Игорь Зюлев: «Семиочковый минус «Ислочи» – это и несправедливо, и много»

22.02.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболист «Ислочи» Игорь Зюлев прокомментировал наказание клуба.

– Семиочковый минус «Ислочи» на старте чемпионата — это много или мало?

– Это и несправедливо, и много. Если бы решение вынесли сразу, а не тянули столько времени, то было бы проще. Тогда можно было как-то исправить ситуацию. Но процесс получился довольно длительный, поэтому, насколько я понял, ничего не оставалось, кроме как перенести санкции на следующий сезон.

Кто-то говорит, что вообще нужно было во второй дивизион отправлять. Слушая такие высказывания, нужно учитывать, что клуб создан усилиями Виталия Леонидовича. Поэтому у него за время выступления команды появилось много завистников. Все читают прессу и знают, кто на какую тему высказывается, у кого с кем какие проблемы, – сообщил Зюлев.

 
 
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Футболист «Ислочи» Игорь Зюлев прокомментировал наказание клуба.

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