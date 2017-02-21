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Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Сент-Этьен» – «МЮ» и другие матчи
22.02.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с «Шальке».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с...
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