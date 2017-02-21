﻿ Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Сент-Этьен» – «МЮ» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Сент-Этьен» – «МЮ» и другие матчи

22.02.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с «Шальке».

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

Фенербахче Турция – Краснодар Россия
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика
Шальке-04 Германия – ПАОК Греция
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Сент-Этьен Франция – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сразится с «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Сент-Этьен», а ПАОК сыграет с...

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