Белорусский судья Андрей Сорока прокомментировал свое назначение на матч «Сморгонь» – «Орша», которое состоялось благодаря взятке Николая Рындюка.

«Мы много говорили с рындюком о результатах команды. Он говорил, что переживает за результат и за свое место. Очень дорожил им.

Поражения идут и он был недоволен работой судей. Сказал, что я бывалый арбитр. И сказал, что надо, чтобы я приехал, чтобы ребята уверенность почувствовали.

В ходе разговора говорили о том, чтобы я поработал на матче «Сморгони» и «Орши». Дней за пять до матча Рындюк меня об этом попросил. Ответил, что ничего не решаю. Тем более тесты были на носу. Сказал Коле, что курирует все Жуков. И отправил его к Жукову. Потом мне пришло назначение на матч.

Мне Рындюк о деньгах не говорил. И не намекал. Я тоже ничего не говорил. Мы просто дружим.

После игры поговорили с Рындюком. Он сказал, что я здорово отработал и сказал, что надо подумать, как Жукова отблагодарить.

Потом Коля сказал, что сам завезет деньги Жукову. Он у меня интересовался, но я сказал, что не лезу. Потом я спросил чисто из любопытства ездил или нет. Рындюк ответил, что денег нет. Интересовался этим, потому что меня не поставили судить на следующий матч. Связывал это с тем, что Рындюк не принес деньги. Я ж не знаю, как они договаривались. А потом узнал, что Коля передал 100 евро», – сказал Сорока.