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Рыженков, Девятовский и Богданович примут участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля

22.02.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский, первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков и депутат Палаты представителей Александр Богданович примут участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля.

«Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» приглашает всех мужчин принять участие в необычном пробеге. Внимание! Организаторы установили лимит участников – 1000 человек. Милых дам также приглашают принять участие в организации награждения на финише.

Каждый участник получит памятную медаль, а тройка лучших на дистанции 3,5км – денежные сертификаты (1 место (150 бел.руб.)/2 место (100 бел.руб.)/3 место (70 бел.руб). Лучшая команда награждается памятным призом за массовость и креативность, а участник, который проявит максимум воображения, получит награду в личном зачете. Дополнительную информацию по организации забега вы сможете посмотреть здесь», – сообщает официальный сайт БФЛА.

Мероприятие состоится 23 февраля и начнется в 16.00. Место старта и финиша: пешеходная дорожка у центрального входа «Дворца спорта». Дистанция составляет 1 или 3,5 км.

 
 
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский, первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков и депутат Палаты представителей Александр...

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