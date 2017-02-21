Председатель БФЛА Вадим Девятовский, первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков и депутат Палаты представителей Александр Богданович примут участие в забеге с голым торсом в честь 23 февраля.

«Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» приглашает всех мужчин принять участие в необычном пробеге. Внимание! Организаторы установили лимит участников – 1000 человек. Милых дам также приглашают принять участие в организации награждения на финише.

Каждый участник получит памятную медаль, а тройка лучших на дистанции 3,5км – денежные сертификаты (1 место (150 бел.руб.)/2 место (100 бел.руб.)/3 место (70 бел.руб). Лучшая команда награждается памятным призом за массовость и креативность, а участник, который проявит максимум воображения, получит награду в личном зачете. Дополнительную информацию по организации забега вы сможете посмотреть здесь », – сообщает официальный сайт БФЛА.

Мероприятие состоится 23 февраля и начнется в 16.00. Место старта и финиша: пешеходная дорожка у центрального входа «Дворца спорта». Дистанция составляет 1 или 3,5 км.