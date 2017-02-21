﻿ Игорь Зюлев: «Помнится, матч «Гомель» – «Нафтан» попал под подозрения. Никого из партнеров обвинить даже язык не поворачивался. Хотя подозрения закрадывались». 21.by
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Игорь Зюлев: «Помнится, матч «Гомель» – «Нафтан» попал под подозрения. Никого из партнеров обвинить даже язык не поворачивался. Хотя подозрения закрадывались»

22.02.2017 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-футболист «Нафтана» Игорь Зюлев порассуждал о договорных матчах.

– В завершившемся сезоне у вас была похожая ситуация, когда «Нафтан» обвинили в сдаче матча «Минску».

– Это было просто ужасно! Кошмарно провели первый тайм. Люди высказывались на эту тему, но не могли ничего доказать. Я думаю, что с «Ислочью» каждый матч, в котором будет крупный счет или неожиданная победа, будет рассматриваться как потенциально нечестный. Но любые обвинения требуется доказать! Какой смысл обвинять?

Помню, как мне звонили журналисты, спрашивали. А я ничего сказать не могу, потому что уверен в каждом футболисте своей команды. Если найдут доказательства, то я не буду ничего отрицать. Конечно, если такое произошло с «Ислочью», есть вероятность, что это может случиться и в других клубах. Главное, чтобы были доказательства.

Помнится, еще один наш матч попал под подозрение. Играли с «Гомелем» на выезде, уступили 0:3. Перед матчем букмекеры сообщили о том, что резко снизился коэффициент на нашу победу. Понятно, что дыма без огня не бывает, но никого из партнеров обвинить даже язык не поворачивался. Хотя подозрения закрадывались, – рассказал Зюлев.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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