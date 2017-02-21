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После матча «Сморгонь» – «Орша» Сорока уточнял у Рындюка, выиграла ли ставка в букмекерской конторе на исход поединка
22.02.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com Андрей Масловский, в ходе предварительного следствия стало известно, что судья Андрей Сорока после матча «Сморгонь» – «Орша» (3:0) звонил Николаю Рындюку и спрашивал, выиграл ли его (Рындюка – прим.) человек, ставивший в букмекерской конторе на этот матч 2000 долларов на победу хозяев с форой ноль.
Отметим, что в ходе судебного разбирательства Сорока внятно не сумел подтвердить или опровергнуть эти свои слова. Суд постановил изучить аудиозапись разговора и после этого продолжить допрос свидетеля.
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После матча «Сморгонь» – «Орша» Сорока уточнял у Рындюка, выиграла ли ставка в букмекерской конторе на исход поединка
Сегодня суд Центрального района города Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
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