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Козеко: Кушнир, вероятно, не выступит на этапе КМ в Раубичах

22.02.2017 15:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Олимпийский чемпион Антон Кушнир, вероятнее всего, не сможет принять участие в этапе Кубка мира по фристайлу в "Раубичах", заявил главный тренер национальной команды Беларуси Николай Козеко.  

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в "Раубичах" в будущую субботу, 25 февраля. В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств, в том числе Австралии, Китая, России, США и Японии. Ранее планировалось, что Беларусь на этапе КМ представит Кушнир, занимающий второе место в общем зачете. 

"Антон Кушнир с вероятностью 75% не сможет принять участие на соревнованиях в "Раубичах", — сказал Козеко в среду на пресс-конференции в Минске.

По его словам, спортсмен в настоящее время проходит медицинское обследование. Козеко отметил, что Кушнир практически два года не участвовал в турнирах. "А в этом — практически в каждом этапе, три из которых выиграл", — пояснил он.

"Это очень правильно дать ему паузу. Конечно есть надежда, что все будет в порядке и он сможет выступить на Чемпионате мира (мировое первенство пройдет в марте в Неваде — Sputnik)", — заключил Козеко. 

Специалист подчеркнул, что других изменений в составе сборной не предусмотрено. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской сборной сейчас проходит медобследование, в тренерском штабе надеются, что Кушнир сможет поехать на ЧМ в Неваду.

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