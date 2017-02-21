МИНСК, 22 фев — Sputnik. Олимпийский чемпион Антон Кушнир, вероятнее всего, не сможет принять участие в этапе Кубка мира по фристайлу в "Раубичах", заявил главный тренер национальной команды Беларуси Николай Козеко.

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в "Раубичах" в будущую субботу, 25 февраля. В соревнованиях примет участие около 70 спортсменов из 12 государств, в том числе Австралии, Китая, России, США и Японии. Ранее планировалось, что Беларусь на этапе КМ представит Кушнир, занимающий второе место в общем зачете.

"Антон Кушнир с вероятностью 75% не сможет принять участие на соревнованиях в "Раубичах", — сказал Козеко в среду на пресс-конференции в Минске.

По его словам, спортсмен в настоящее время проходит медицинское обследование. Козеко отметил, что Кушнир практически два года не участвовал в турнирах. "А в этом — практически в каждом этапе, три из которых выиграл", — пояснил он.

"Это очень правильно дать ему паузу. Конечно есть надежда, что все будет в порядке и он сможет выступить на Чемпионате мира (мировое первенство пройдет в марте в Неваде — Sputnik)", — заключил Козеко.

Специалист подчеркнул, что других изменений в составе сборной не предусмотрено.