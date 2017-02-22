Персональные тренировки в тренажерном зале

Лето уже не за горами, и каждый из нас мало-помалу, начинает задумываться о том, что пора бы отправиться в тренажерный зал и заняться своим телом. Но тут как всегда встаёт вопрос ребром: с тренером или без. Многие сразу, не подумав, могут ответить только одно: «Зачем мне персональный тренер?!!! Я и сама смогу! С понедельника…» На этом их самостоятельность и заканчивается. А ведь персональные тренировки в тренажёрном зале – это прежде всего залог того, что ваша цель может быть достигнута. Зачем, приходя в тренажерный зал, вам лучше заниматься с персональным тренером?

Во-первых, это мотивация. Вы хотите добиться своей определенной цели (похудеть, набрать мышечную массу, привести свое тело в порядок). Одному, без поддержки, вы в любой момент можете сдаться и сорваться, а также просто бросить это дело. Причина может быть любая: вес стоит, муж не понимает, тяжело соблюдать режим, а тут праздники на носу. Но вместе с персональным тренером можно достигнуть вашей цели. Результаты не заставят себя ждать, если следовать рекомендациям тренера, соблюдать режим питания и ходить регулярно в зал. Ведь теперь у вас есть персональный тренер, который не только поможет вам добиться результата на тренировках, но и подбодрит, настроит на борьбу, выслушает и станет вашей "жилеткой". Вы даете "обещание" тренеру. А его легче содержать, чем самому себе. Тем более, когда тратишь деньги на тренера, уже не так легко потратить деньги на булочку…

Во-вторых, техника выполнения упражнений. Сколько сейчас по интернету ходит роликов о том, как человек приходит в тренажерный зал – и не знает, как работать с тем или иным тренажёром. Очень часто, когда человек приходит в тренажерный зал (особенно, если это впервые), он не знает, с чего начать, к какому тренажеру подойти, как на нем правильно работать с точки зрения, как правильности выполнения упражнения, так и безопасности. Персональный тренер покажет и расскажет все, что касается не только работы тренажеров, но и покажет технику выполнения упражнений. Ведь именно техника - это основа основ. Правильная техника = работа "нужных" мышц. Плюс, вы сведете к нулю риск травм во время занятий в тренажерном зале.

В-третьих, спарринг-партнер. Вы занимаетесь не одни, а с тренером. Персональный тренер в тренажерном зале будет вашим спарринг-партерном. Таким образом вас и подстрахуют, и поддержат и замотивируют сделать "еще один подход". Если вам нужен спарринг-партнер, мотиватор и просто наставник, то на странице https://www.instagram.com/kate_joo/ вы найдете себе такого. Пишите в Директ или на электронный адрес joocheana@gmail.com.

В-четвертых, наличие самого тренера. Каждому из нас нужен кто-то, кто покажет дорогу, кто ответит на все вопросы. Наставник/тренер/помощник - это неотъемлемая часть не только самого тренировочного процесса. Каждому нужна поддержка. Даже у тренера может быть свой тренер. А уж тем более новичкам в тренажерном зале без тренера никак.

Подготовьте свое тело к лету уже сейчас!!!