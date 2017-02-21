Полузащитник Иван Денисевич открывает футбольную школу в Гродно.

«Занимаемся открытием школы для детишек от 3 до 7 лет. Надеюсь, в течение двух месяцев школа будет открыта», – сказал Денисевич.

Отметим, что 32-летний полузащитник 2 года провел в «Ислочи», по окончании сезона покинул клуб. Сейчас футболист рассматривает предложения нескольких клубов.