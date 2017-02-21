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Денисевич открывает детскую футбольную школу в Гродно
22.02.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Иван Денисевич открывает футбольную школу в Гродно.
«Занимаемся открытием школы для детишек от 3 до 7 лет. Надеюсь, в течение двух месяцев школа будет открыта», – сказал Денисевич.
Отметим, что 32-летний полузащитник 2 года провел в «Ислочи», по окончании сезона покинул клуб. Сейчас футболист рассматривает предложения нескольких клубов.
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Полузащитник Иван Денисевич открывает футбольную школу в Гродно.
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