|
НОК Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ
22.02.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил, что Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF) после отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Планируется, что необходимые документы будут подготовлены в марте.
«Документы для судебного иска к ICF будут готовы в марте. Для себя мы должны понимать, на что можем претендовать, а также выбрать место, где пройдут судебные слушания. Они состоятся в Швейцарии, но в какой суд подавать иск: гражданский, СAS или это будет даже арбитраж ICF, станет известно немного позже», – рассказал Котов.
Генеральный секретарь НОК отметил, что сегодня истек срок подачи апелляции на решение Международного спортивного арбитражного суда и, с 22 февраля, белорусская сторона начала готовить документы о подаче судебного иска к ICF.
Напомним, белорусская сторона смогла выиграть дело об отстранении команды гребцов в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 23 января. С подопечных Владимира Шантаровича была снята однолетняя дисквалификация, которая не позволила им принять участие в летних Играх 2016 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил, что Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии