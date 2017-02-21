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НОК Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ

22.02.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил, что Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ (ICF) после отстранения мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Планируется, что необходимые документы будут подготовлены в марте.

«Документы для судебного иска к ICF будут готовы в марте. Для себя мы должны понимать, на что можем претендовать, а также выбрать место, где пройдут судебные слушания. Они состоятся в Швейцарии, но в какой суд подавать иск: гражданский, СAS или это будет даже арбитраж ICF, станет известно немного позже», – рассказал Котов.

Генеральный секретарь НОК отметил, что сегодня истек срок подачи апелляции на решение Международного спортивного арбитражного суда и, с 22 февраля, белорусская сторона начала готовить документы о подаче судебного иска к ICF.

Напомним, белорусская сторона смогла выиграть дело об отстранении команды гребцов в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 23 января. С подопечных Владимира Шантаровича была снята однолетняя дисквалификация, которая не позволила им принять участие в летних Играх 2016 года.

Ранее сообщалось, что НОК подготовил иск к Международной федерации каноэ на 2,5 млн долларов, однако позже Анатолий Котов опроверг информацию.

 
 
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов сообщил, что Национальный олимпийский комитет Беларуси готовит судебный иск к Международной федерации каноэ...

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